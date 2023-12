Rugby. Il Cus regola Faenza e passa al Trevisani

Risponde presente all’appuntamento con la vittoria il Cus, che regola al Trevisani gli ospiti di Faenza con un perentorio 45-11. Combattuti in pratica solo i primi 20’ di partita, con Faenza che parte senza timori reverenziali e rompe il ghiaccio al piede dopo pochi minuti; bisogna attenderne altrettanti per la risposta dei ferraresi che vedono volare Bondoni in bandierina per la prima delle sue tre mete personali (se schierato all’ala lo score lo muove).

A metà frazione il Cus allunga con il buco di Maratini e la successiva trasformazione di Bondoni, ma sono gli ospiti a risponder ancora presente al piede prima del riposo col tabellone che segna 16-6. Nella ripresa i bianconeri diventano padroni indisturbati della situazione e prima con il solito Bondoni, poi con una segnatura tecnica assegnata dopo una bella spinta della mischia salgono su un rassicurante 26-6. Cinque punti per blindare il quarto posto e, soprattutto, rasserenare gli animi.