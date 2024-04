Rugby. Il derby pratese va ai "Cavalieri B», battuta d’arresto per i Gispi Tigers

Una partita che ha messo di fronte due fra le formazioni più forti del girone. E alla fine, ad aggiudicarsi il derby pratese della Serie C di rugby sono stati i Cavalieri "B" di Lorenzo Calamai, alla luce del 47-10 finale. Battuta d’arresto quindi per i Gispi Tigers, nella stracittadina andata in scena ieri. Gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini se la sono vista con la "cadetta" che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, visto che dopo aver agguantato il primo posto del raggruppamento punta con decisione alla promozione in Serie B. Le marcature di Lanzarini e Bicchierai hanno limitato i danni, con i Tigers che hanno comunque cercato di dare il massimo nell’ambito di una giornata-no. Doni e company non hanno ad ogni modo troppi motivi per dolersi, considerando la buona stagione che stanno comunque disputando e che li vede ormai consolidati nel ruolo di terza forza del girone interregionale di promozione. Non è però arrivato il momento di mollare gli ormeggi, visto che i giocatori si stanno allenando in vista delle ultime uscite stagionali.

Dopo una settimana di pausa, la banda Boscolo – Guastini se la vedrà il prossimo 5 maggio contro l’UR Firenze, per poi affrontare l’Olbia fra le mura amiche l’11 maggio successivo. Con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi il torneo.