Rugby. Il Giacobazzi riceve Gubbio: "Massima attenzione». Per il Formigine fanalino di coda sfida contro Jesi

Doppio impegno casalingo oggi (14,30) per le due modenesi di Serie B nel 18esimo turno cadetto: il Giacobazzi Modena quarto riceve a Collegarola il Gubbio, mentre gli Highlanders Formigine sempre ultimi (ma con una gara in meno, il 7 aprile si recupera con San Benedetto) ospitano Jesi. Per Modena, dopo il colpo proprio a San Benedetto, obbligo di successo per tenere la scia di Colorno e Bologna, seconde a pari merito a +3. "Gubbio è un avversario scomodo – spiega l’ala biancoverdeblù Stefano Pergola, in foto - che gioca in modo semplice, ma può essere anche molto efficace. Una di quelle partite che se non approcciamo nel modo giusto, ci fanno passare una brutta domenica. La partita di andata insegna: dopo un primo tempo in sofferenza, alla fine abbiamo vinto, ma con più carattere che tecnica. A San Benedetto abbiamo giocato un buon rugby, con la maturità che all’andata ci era mancata. Così dovrà essere anche col Gubbio, per trovare quella costanza di prestazioni che in stagione ci è mancata".

Le altre del 18° turno: Bologna-Romagna, Firenze-Pieve, Colorno B-UR San Benedetto, Lions Amaranto-Cus Siena.

Classifica: Romagna 82, Colorno B, Bologna 67, Giacobazzi 64, Pieve 45, UR San Benedetto* 40, Cus Siena 35, Jesi 34, Lions 33, Gubbio 28, Firenze 14, Highlanders * 8. Fine settimana di riposo invece in Serie C per il Rugby Carpi, che chiuderà la stagione con l’ultima gara del 14 aprile a Ferrara. I ’falchi’ hanno però già timbrato la salvezza matematica col successo di domenica scorsa per 48-7 a Guastalla grazie alle mete di Pettenati, Masè, Catellani, Cucuzza, Perin, Punta Giovanetti e Di Rosa, quest’ultimo segnando in due occasioni, con tre trasformazioni concretizzate da Catellani.