Rugby, in B l’arbitro. Passerini

Grande soddisfazione per il giovane arbitro ascolano Giorgio Passerini che ha fatto il suo debutto in Serie B di rugby. Il bravo Giorgio ha iniziato la sua carriera da atleta, poi è passato all’arbitraggio e, seppure giovanissimo, ha scalato tutte le categorie fino al suo esordio nella serie B, dirigendo la partita tra l’Unione Rugby San Benedetto e il Romagna Rugby. Il match si è giocato al ‘Nelson Mandela’ e ha dato modo al giovane di mostrare le capacità maturate in questi sette anni di esperienza. Laureato in scienze motorie, il classe 1998. Giorgio Passerini arbitra infatti dal 2017. Una passione, quella del rugby, che coltiva fin dalla tenera età e che lo ha portato, dopo aver giocato nella squadra della sua città, a togliersi grandi soddisfazioni nell’ambito arbitraggio. Per la cronaca la sfida valida per l’ultima giornata del campionato di Serie B si è conclusa con la vittoria piena dei ‘galletti romagnoli’ per 69-10.

Valerio Rosa