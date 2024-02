Rugby integrato: domenica 25 febbraio. Pontedera capitale della palla ovale

Per un giorno Pontedera sarà capitale nazionale del rugby integrato. Domenica 25 febbraio alla Bellaria arriveranno società di rugby provenienti da Roma, Prato, Sieci, Cremona e Colorno. Ma cos’è il rugby integrato? Uno sport, un’occasione, che permette ai giocatori con diverse abilità di poter avverare il sogno di giocare a rugby con la propria squadra. Il rugby integrato prevede infatti l’interazione paritaria ed a pieno contatto degli atleti per migliorarne non solo le condizioni fisiche ma, soprattutto, quelle mentali e comportamentali. Sono diverse le società in Italia che fanno parte della Rete Nazionale Rugby Integrato. A comporre le varie squadre non solo uno staff preparato ma anche volontari, genitori ed appassionati che non hanno mai calpestato un campo da rugby.

Con il tempo, la passione, il sudore e la fatica oggi esistono squadre di integrato provenienti da tutta Italia, pronte a darsi battaglia in campo e grande festa fuori. È un progetto aperto a chiunque voglia sentirsi parte integrante di questa squadra. Quest’anno è in corso il campionato All Stars che vede scendere in campo diverse società di tutta Italia che si incontreranno tutte insieme in un’unica città. E domenica 25 febbraio, dalle ore 12, toccherà proprio a Pontedera ospitare una di queste giornate. Alla baracchina del Bellaria ci sarà tutta l’accoglienza per gli interessati, per chi si affaccia per la prima volta e chi passa solo perché curioso. Tutti possono partecipare alla festa che sarà condita con panini, birre, musica e divertimento mentre da bordo campo ci si gode le tre partite in programma di puro rugby. Ed infine per gli atleti dopo la doccia, come da routine, ci sarà un terzo tempo, per certi versi preferito da molti, dove tutti potranno sedersi vicino al proprio avversario per mangiare insieme e divertirsi, perché in questo sport si è sempre vincitori.