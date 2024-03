Rugby: la squadra del trio Randisi-Fonzi-Violi domina i primi 28 minuti (0-26) poi smette letteralmente di giocare. I Diavoli si sciolgono davanti ai Lyons: "Partita inaccettabile: siamo dispiaciuti»

Lyons

43

Valorugby Emilia

26

SITAV RUGBY LYONS: Biffi (70’ Via A); Rodina (16’ De Rossi, 26’ Rodina), Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Chico (26’ Via G), Cuoghi; Moretto (79’ Bottacci), Petillo (60’ Cissè), Janse van Rensburg; Pisicchio (64’ Cemicetti), Salvetti; Morosi (62’ Aloè), Minervino (79’ De Rossi), Acosta (62’ Pelliccioli). All. Urdaneta

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Resino (75’ Ruaro), Majstorovic (49’ Tavuyara), Bertaccini, Colombo (32’ Pagnani); Renton (cap), Violi; Amenta, Paolucci, Nasove (51’ Tuivaiti); Dell’Acqua, Du Preez (60’ Gerosa); Favre (62’ Rossi), Silva (51’ Garziera), Diaz (58’ Mazzanti). All. Fonzi/Randisi/Violi

Arbitro: D’Elia (Bari)

Marcatori: Marcatori: p.t. 2’ m Violi (0-5), 16’ m di punizione Valorugby Emilia (0-12), 24’ m Resino tr Farolini (0-19), 28’ m Amenta tr Farolini (0-26), 31’ m Cuminetti (5-26), 40’ m Minervino tr Cuoghi (12-26); s.t. 42’ m Paz tr Cuoghi (19-26), 53’ m Janse van Rensburg tr Cuoghi (26-26), 58’ cp Cuoghi (29-26), 61’ m Bruno tr Cuoghi (36-26), 78’ m Moretto tr Cuoghi (43-26)

Note: spettatori 500 circa. Punti conquistati in classifica: Lyons 5; Valorugby 1.

Una sconfitta che fa male. Il Valorugby esce con le ossa rotte dallo stadio Beltrametti di Piacenza dove a fare festa sono i Lyons capaci di rimontare ben 26 punti di scarto a Renton e compagni e conquistare così la vittoria e i cinque punti in classifica. Inspiegabile il crollo dei Diavoli che hanno dominato i primi 28’ di gioco segnando ben quattro mete senza mai far superare agli avversari la linea di metà campo. Diavoli che però, dal 30’ in poi, si sono letteralmente consegnati ai padroni di casa che, sul finire del primo tempo, hanno dapprima accorciato le distanze chiudendo la frazione sul 12-26 e poi nella ripresa hanno di fatto dominato andando a segno altre quattro volte per chiudere sul 43-26 finale. Poco da salvare in casa reggiana: giusto il punto di bonus e le belle mete di Resino e Amenta.

"E’ inaccettabile avere due facce così diverse nel corso della stessa partita – il commento di coach Guido Randisi – Le proporzioni di questa sconfitta ci servano di lezione perché non accada più. Siamo ovviamente dispiaciuti per noi stessi, per la proprietà e per i nostri tifosi. La pausa pasquale arriva quanto mai provvidenziale: lavoreremo sodo per ricaricare le pile e farci trovare pronti al match del 6 aprile con Rovigo e al finale di stagione".