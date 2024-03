Rugby. Minirugby al mattino. Poi il Cus sfida Parma

Sarà di nuovo campo centrale questo pomeriggio il Trevisani di via Gramicia, dove alle 14.30 i bianconeri di casa ospitano Parma cadetta. Già dalla mattina impianti Cus invasi da mini rugbisti per il festival regionale a colorare chiassosamente e festosamente una giornata che la dirigenza ha preparato nei minimi dettagli. I ragazzi di Dardani e Michelotto non arrivano certo al meglio a questo impegno con una prima linea decimata dalle assenze: così Pasquali, Dalla Porta e Benini dovranno reggere la spinta avversaria ed andare avanti sino a che ne avranno, con Tani e Rimessi in panchina giusto per non lasciare soli i compagni. Susa 10 guiderà il triangolo allargato, con Namari estremo e Bondoni e Gatti alle ali. Se la classifica per il Cus ha ben poco da dire, con un quarto posto isolato sia verso l’alto che verso il basso, per i ducali la sfida odierna potrebbe significare playoff.