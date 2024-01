Rugby. Missione compiuta per il Cus a Forlì

Missione compiuta per il Cus, che sconfigge Forlì a domicilio sul difficile terreno dell’Inferno Monti per 36-10. Qualche problema di troppo per i ragazzi di Dardani e Michelotto nella prima frazione, con la mischia in costante sofferenza e palloni giocabili in numero di conseguenza ridotto: così sono i biancorossi padroni di casa a muovere lo score con un piazzato, dopo il ventesimo prima Squarzoni poi Zingaro bucano la difesa di casa per il 3-10 dell’intervallo. Musica assai diversa nella ripresa, dove l’innesto di Cestari dà stabilità al pack che consente giocate più fluide del per la linea veloce: così saranno 4 le segnature ospiti della ripresa, col bonus offensivo incassato grazie alla doppietta di Bondoni. Il punteggio sarà poi arrotondato dalle soddisfazioni personali di Susa e Scanavacca.