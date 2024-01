Rugby. Modena convince anche a Pieve

Il Giacobazzi Modena chiude l’andata di B con un successo 26-12 sul campo del Pieve, mentre gli Highlanders Formigine falliscono la sfida salvezza di Firenze perdendo 22-17 e restano ultimi, ora a -9 dai toscani. Per Modena un successo netto, che permette di restare in scia a Romagna e Bologna al 3° posto nonostante lo svantaggio iniziale. Dopo 4’ però accorcia la meta di maul di Venturelli. La mischia modenese continua a fare la voce grossa e al quarto d’ora confeziona il sorpasso con un carretto concluso in meta da Rizzi. Alla trasformazione va Michelini, che non sbaglia: 12-7. Pieve trova il pari con la meta di Marchesini alla mezz’ora ma prima del riposo il calcio di Assandri vale la touche sui 5 metri, il lancio di Rizzi trova le mani di Venturelli e dalla maul successiva arriva il tris firmato Rodriguez. Capitan Michelini non sbaglia dalla piazzola e manda le squadre a riposo sul 19-12. Nella ripresa al 17’ Modena conquista la meta del bonus: protagonista è Venturelli, che recupera l’ovale e lo porta fino all’area avversaria, mettendo nelle condizioni l’ex Cevolani (foto) di chiudere l’azione del poker. Michelini converte e allunga sul 26-12.

Le altre dell’11° turno: Romagna-UR San Benedetto 102-3 (5-0), Lions Amaranto-Bologna Rugby 17-36 (0-5), Jesi-Gubbio 22-21 (4-1), Cus Siena-Colorno B 5-66 (0-5).

Classifica: Romagna 52, Bologna 43, Giacobazzi, Colorno B 42, San Benedetto, Jesi 28, Rugby Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 18, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Highlanders 4.