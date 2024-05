Rugby. Nella grande festa del ’Mucchi’ il Livorno vince il premio Superclub

È stata una grande festa di sport il 13° Torneo di minirugby ’Città di Modena – 12° Memorial Mucchi’ svoltosi a Collegarola sotto la regia del Modena Rugby 1965 e di oltre 200 volontari guidati da Alessandro Mazzi. In campo oltre 900 bambini, dall’Under 6 all’Under 12. Prima delle finali, le premiazioni di Lupetti Prime Mete e Under 6 per mano del tallonatore della Nazionale e assistant coach della mischia del Giacobazzi Luca Bigi, poi la straordinaria esecuzione dell’inno di Mameli in lingua italiana dei segni da parte del coro ’Voci bianche, mani bianche’ della scuola d’infanzia e primaria ’Figlie della Provvidenza’ di Carpi.

A fine torneo esultano Milano in Under 8 (piegato Livorno in finale, terzo il Sempione), Livorno in Under 10 (battuto Milano, terzo il Parma Young) e Parma Young in Under 12 (vittoria su Milano, terzo il Petrarca). Il Rugby Livorno (in foto) interrompe l’egemonia di Milano e si aggiudica il premio di Superclub, ricevendo il trofeo dall’Assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi.

Tommaso Mucchi, figlio di Marco, e Andrea Cuoghi, ex giocatore del Giacobazzi, hanno consegnato i premi personali: nella categoria Under 8 a Alessandro Pesce del Milano, in Under 10 a Tommaso Corsini degli Highlanders Formigine e in Under 12 a Pietro Nicoletto del Petrarca Padova.