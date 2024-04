Rugby. Oggi prime gare dei play-off. Ma i Diavoli riposano

Iniziano i play-off scudetto, con il Valorugby a riposo in questa prima giornata. Oggi alle 16.15 si gioca Viadana-Colorno, per il mini-girone dei Diavoli, e domani alle 16 Rovigo-Mogliano, per il girone ’veneto’. Entrambe le partite iniziali dei gironi di semifinale in diretta su Rai Sport e Dazn. Oggi sapremo quali saranno i prossimi appuntamenti dei Diavoli. In caso di vittoria viadanese, il Valorugby giocherà sabato prossimo al Mirabello contro Colorno e sabato 11 maggio allo Zaffanella di Viadana contro i mantovani. In caso di vittoria colornese, date invertite: 4 maggio Viadana-Valorugby e 11 maggio Valorugby-Colorno. Finale il 2 giugno. Il Valorugby ha concluso la fase regolare in quarta posizione, dopo una bella rimonta nel ritorno. Primo a sorpresa il Viadana, davanti alle favorite Rovigo e Petrarca; poi Valorugby, Colorno e Mogliano. Settime e fuori dai play-off le deluse Fiamme Oro. Retrocessi Lyons e Rangers.