Rugby. Reggio invasa da mille giocatori per il torneo ’Città del Tricolore’. Grassi: "Tutto si può fermare, tranne la grandezza di un sogno»

Reggio è stata per una domenica capitale del rugby giovanile italiano. Merito del Torneo’Città del Tricolore’, 8° Memorial Alberto Cigarini che ha richiamato in città un migliaio di atleti dai 4 ai 12 anni, provenienti da tutta Italia. Ben 21 i club partecipanti in rappresentanza di cinque regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.

Soddisfatto il presidente del Valorugby Enrico Grassi: "I giovani sono il 20% della popolazione, ma rappresentano il 100% del nostro futuro – ha detto il patron dei Diavoli – Per questo come gruppo abbiamo deciso di investire in loro e in uno sport con valori e principi che saranno utili nell’affrontare il mondo del lavoro e, in generale, la partita della vita. E’ bellissimo vederli tutti in campo nel nostro torneo reso possibile dal grande lavoro del nostro staff. Tutto si può fermare, tranne che la grandezza di un sogno".

Le partite si sono disputate al Mirabello, alla Canalina e ai campi della Reggio Calcio. Al pomeriggio appuntamento al Mirabello per le finalissime delle categorie Under 8, 10 e 12. Presenti l’ex capitano della nazionale italiana di rugby, il reggiano Luca Bigi.

A dare manforte allo staff di Valorugby tanti genitori, gli Old’s, e gli amici dell’Associazione Alpini di Reggio e Viano che hanno cucinato e preparato i piatti del “terzo tempo” dei mini-atleti.

In questi casi, i risultati sportivi passano decisamente in secondo piano. Ma per onore di cronaca, giusto ricordare le vittorie nella categoria Under 8 di Asr Milano (5-1 in finale sul Petrarca Padova), tra gli Under 10 del Livorno che ha superato in finale nel derby toscano il Gispi Prato per 3-1 e negli Under 12 il successo del Rugby Parma per 2-0 sul Gispi Prato.

Il Memorial Cigarini è andato ex aequo a Gispi Prato e Asr Milano. Si sono ben comportati i “Diavoletti” del Valorugby capaci di conquistare il settimo posto nella categoria Under 8, il dodicesimo nell’Under 10” e il quarto posto nella categoria Under 12.

Foto: l’Under 12 del Valorugby

e i baby del Minirugby