Rugby, Rovigo batte al Battaglini la capolista Viadana 32-13 e la aggancia in vetta

Rovigo, 17 febbraio 2024. Vittoria e aggancio alla vetta per la Femi Cz Rovigo che supera 32-13 il Viadana, raggiungendo al primo posto i gialloneri. Una partita caratterizzata dal forte ritmo fin dai primi minuti del match: al 2’ Viadana ottiene un calcio a favore e opta subito per i pali, Roger però non fissa l’ovale. Un minuto dopo Rovigo risale il campo grazie ad un calcetto di Uncini, Moscardi controlla in maniera rocambolesca l’ovale, Atkins lo recupera e con un calcio millimetrico lo cede a Vaccari che all’ala schiaccia la prima marcatura. Atkins trasforma, 7-0. Al 13’ i bersaglieri ottengono un calcio a favore, Atkins dalla piazzola non riesce ad aggiungere i tre punti al tabellone, risultato che resta quindi invariato. Al 16’ Viadana sblocca il proprio risultato aggiungendo +3 con un calcio piazzato di Roger, 7-3. Botta e risposta dalla piazzola, al 19’ è la volta dei rossoblù, Atkins questa volta è preciso, 10-3. Al 21’ è la volta di Roger di rispondere con il piede, l’apertura di Viadana non sbaglia, 10-6. Al 29’ Viadana prova dalla piazzola a portarsi ad un solo punto dai bersaglieri, ma questa volta Roger non centra i pali. Un primo tempo caratterizzato da calci piazzati da ambo le parti, termina così infatti la prima frazione con un calcio in favore degli ospiti, Roger non sbaglia e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 10 a 9.v

Secondo tempo che si apre con un calcio piazzato in favore dei rossoblù, capitan Ferro e compagni optano per i pali e Atkins fissa +3, 13-9. Al 52’ Rovigo ottiene un calcio a favore, opta per una touche nei cinque metri avversari, il drive dei rossoblù è efficace, Giulian schiaccia l’ovale oltre la linea per la seconda marcatura di giornata. Atkins è preciso, 20-9. Al 57’ Uncini viene punito con un cartellino giallo per un placcaggio alto ai danni di Ciardullo. Al 64’ Viadana ottiene un calcio a favore e la squadra giallonera opta ancora per i pali, Roger aggiunge +3, 20-12. Al 74’ Rovigo va in touche in prossimità dei cinque metri del Viadana, serie di pick and go per i padroni di casa che vanno in meta di prepotenza con Ortis. Atkins fissa la trasformazione, 27-12. Ultimi minuti del match di fuoco, al 84’ Mignucci del Viadana esce per un cartellino giallo, i rossoblù pressano l’avversario per andare a segnare la marcatura del bonus. Al 86’ touche in favore dei ragazzi di coach Lodi che con il drive dominano i gialloneri e trovano la marcatura dei 5 punti in classifica con Cosi. Atkins non centra i pali, termina in favore dunque dei bersaglieri la partita per 32 a 12. “Tutto il gruppo, giocatori e staff, hanno dato prova di grande maturità, dice coach Alessandro Lodi. Siamo davvero soddisfatti. Nelle due partite con il Rugby Viadana non abbiamo mai concesso una meta, oggi abbiamo fatto anche i cinque punti, siamo davvero contenti del risultato. Sono felice per il gruppo e per il presidente, so che teneva molto a questa vittoria. Abbiamo dato prova di maturità e concretezza.

Queste le formazioni e i marcatori:

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario; Vaccari, Moscardi (74’ Lertora), Uncini, Sperandio; Atkins, Chillon (60’ Bazan Vélez); Cosi, Meggiato (71’ Lubian), Sironi; Ferro (Cap) (56’ Zottola), Steolo (62’ Ortis); Walsh (34’ Swanepoel), Giulian (62’ Ferraro), Leccioli (56’ Quaglio). All. Lodi Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini (60’ Madero), Jannelli (Cap), Bronzini (74’ Crea), Roger, Baronio (60’ Di Chio), Locatelli, Wagenpfeil (64’ Mannucci), Boschetti, Lavorenti (72’ Casasola), Schinchirimini, Oubiña (60’ Mignucci), Luccardi (71’ Dorronsoro), Mistretta (60’ Fiorentini). All. Pavan Marcatori p.t. 3’ m. Vaccari tr. Atkins (7-0), 16’ c.p. Roger (7-3), 19’ c.p. Atkins (10-3), 21’ c.p. Roger (10-6), 39’ c.p. Roger (10-9) s.t. 44’ c.p. Atkins (13-9), 52’ m. Giulian tr. Atkins (20-9), 64’ c.p. Roger (20-12), 74’ m. Ortis tr. Atkins (27-12), 86’ m. Cosi (32-12)