Rugby Serie A. Asd Milano, il ko costa la testa della classifica. Quinta vittoria consecutiva per Calvisano

Giornata complicata per le formazioni lombarde impegnate nella Serie A di rugby maschile. A partire dall’Asd Rugby Milano, capolista nelle passate settimane in campionato incappata nella seconda sconfitta consecutiva, stavolta in casa contro Biella e di un solo punto. Il risultato finale, 25-26, costa ai milanesi la discesa al terzo posto in graduatoria dietro alla nuova capoclassifica (l’Iveco Cus Torino Rugby) e a Biella.

Risale invece la china Calvisano, che infila un nuovo successo e si issa a quota 22, a due lunghezze proprio dall’Asd Rugby Milano. I gialloneri vincono 14-8 tra le mura del Rugby Noceto, non riuscendo ad aggiungere il punto di bonus per il numero di mete ma continuando a mettere fieno in cascina per risalire la china dopo un avvio molto complicato. Successo fuori casa anche per il Rugby Parabiago in un’altra partita a punteggio relativamente basso, 14-13 in casa della TKGroup VII Rugby Torino. La formazione ospite riesce così ad agguantare in classifica il Cus Milano Rugby a 19 punti, anche a causa della sconfitta dei milanesi nel derby dei Cus contro Torino, a cui il larghissimo successo 60-7 serve per certificare il primato in classifica, grazie anche al punto di bonus. Resta ferma a una sola vittoria l’Amatori & Union Rugby Milano sconfitta per 33-20 dall’Unione Monferrato Rugby.

Il prossimo fine settimana il campionato resterà fermo, si tornerà in campo il 10 dicembre con l’Asd Rugby Milano impegnata in trasferta con la TkGroup VII Rugby Torino. Calvisano dovrà invece superare un esame di maturità, dopo la striscia positiva di cinque successi consecutivi, affrontando il Cus Torino oggi in testa. Impegno casalingo del Rugby Parabiago contro Monferrato, mentre l’Amatori va in trasferta a Biella. Nuovo derby milanese tra Cus Milano e Amatori & Union Rugby Milano.

M.T.