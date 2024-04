Rugby serie A. Badia con più voglia. Così la Fiorini si è messa nei guai

La Fiorini Rugby Pesaro perde in casa contro la Borsari Badia Rugby per 24-31. Per i giallorossi è uno stop che fa male. La salvezza non è ancora raggiunta, quando mancano ancora tre turni al termine della regular season. Troppi errori, troppe disattenzioni. Eppure il gruppo ha tutte le potenzialità per uscire da questo momento di piccola crisi. E’ necessario però compattarsi e credere di più nelle proprie capacità. Il tecnico Paolo Panzieri è dispiaciuto, soprattutto dell’atteggiamento dei suoi atleti. "Badia è scesa in campo con più voglia di giocare di noi e meritatamente ha vinto la partita", questo l’amaro commento dell’allenatore pesarese che prosegue la sua analisi: "Abbiamo chiesto ai ragazzi di aggredire la partita, ci aspettavamo questa grinta da parte degli avversari che avevano bisogno di punti per continuare a lottare per la salvezza. Domenica scorsa la differenza l’ha fatta la motivazione, noi abbiamo sbagliato tanto, a partire dall’atteggiamento iniziale. Non abbiamo giocato di squadra e non siamo riusciti a recuperare. Adesso abbiamo davanti le ultime tre partite della stagione e non abbiamo ancora raggiunto matematicamente la salvezza. Dobbiamo ripartire dalla voglia di giocare scendendo in campo con un atteggiamento diverso, più determinato".

b. t.