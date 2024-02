Rugby, serie a. Colpo a domicilio all’ultimo minuto: festeggia Pesaro

Una vittoria in rimonta per la Fiorini Pesaro Rugby sul campo del Patavium Rugby Union. La formazione pesarese fatica ad entrare in partita e finisce in svantaggio dopo pochi minuti di gioco, ma non si arrende e con un calcio di punizione all’ultimo minuto sorpassa i padroni di casa e conquista il match con il punteggio di 31-32. I pesaresi iniziano male la partita, collezionando falli e errori che regalano 3 calci di punizione a Patavium in pochi minuti (9-0). A peggiorare la situazione arriva una meta di drive con una giocata da 5 mt che non vede la pronta reazione dei giallorossi (16-0). La Fiorini si riscuote, imposta il suo gioco immettendo ritmo alla partita e Joubert sigla la prima meta giallorossa di giornata (16-7). I kiwi soffrono la fisicità di Patavium ma guadagnano un calcio di punizione che riduce le distanze (16-10).

Il secondo tempo vede subito la formazione pesarese più grintosa e concentrata. La meta targata Fusco porta i giallorossi in vantaggio (16-17). Patavium non si arrende; altre due mete segnate dai padroni di casa sembrano mettere la parola fine al match (28-17). Dalla panchina arrivano forze fresche per la Fiorini che riprende vigore segnando una meta tecnica (28-24). Pesaro soffre ancora il drive dei veneti che con un calcio di punizione cercano il distacco definitivo (31-24). Ma il match non è ancora finito. La meta di Larrecharte al 78esimo dà a Pesaro la possibilità di pareggiare ma la posizione non è favorevole alla trasformazione e la palla colpisce il palo (31-29). I kiwi non ci stanno e mettono in campo grinta e tecnica per portare a casa il risultato. Un calcio di punizione concede alla Fiorini una touche da metà campo che consente ai giallorossi di impostare il loro gioco e guadagnare un calcio da 10 mt in posizione favorevole, un’occasione che Joubert non si lascia sfuggire e che regala ai pesaresi la vittoria (31-32).

Beatrice Terenzi