Rugby serie A: De Angelis sullo scontro diretto di domani. "Fiorini, a Padova avanti tutta»

La Fiorini Pesaro Rugby domani giocherà lo scontro diretto con Patavium. Per i kiwi giallorossi trasferta a Padova a caccia di punti per staccare la bassa classifica. "Domenica affrontiamo una squadra vicina a noi in classifica, vogliamo fare punti e mettere in pratica il gioco su cui lavoriamo in settimana". A fare il punto della situazione in casa Fiorini Pesaro Rugby l’utility back Simone De Angelis (foto). Alle 14.30 terza giornata di ritorno del campionato di serie A per i pesaresi impegnati sul campo del Patavium Rugby Union. La formazione veneta è al decimo posto in classifica, con 20 punti. I pesaresi la precedono di un gradino con 21 punti, a pari merito con Villorba. "In allenamento ci stiamo concentrando sugli aspetti che non hanno funzionato nella scorsa partita. Ci siamo dati come obiettivo quello di creare un gioco che metta in difficoltà l’avversario; un gioco veloce, al largo, adattandoci alla situazione".

Quanto alla squadra, "a livello fisico stiamo bene, ci stiamo allenando bene. A livello mentale c’è tanta concentrazione, la sconfitta di domenica scorsa non ci è piaciuta e vogliamo rifarci. In allenamento ci stiamo dando molti obiettivi. Dobbiamo stare attenti ai dettagli, fare meno errori, che in questo campionato fanno la differenza". Sugli avversari del Patavium?: "Squadra molto fisica. L’abbiamo vista all’andata in casa quando ci hanno battuto per 18-20. Uno stimolo ulteriore a fare meglio, per riscattarci. Per metterli in difficoltà dovremo puntare su un gioco veloce, sfruttando gli spazi. Dobbiamo far valere la nostra agilità. Sarà una partita da giocare con tanta grinta e voglia. Ognuno dovrà dare il centodieci per cento. Faremo di tutto per portare a casa una vittoria, per la nostra soddisfazione personale e per riscattarci dagli ultimi risultati".

b.t.