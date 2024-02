Rugby Serie A Élite. I Diavoli ora viaggiano forte. Espugnata Colorno e quarto posto in classifica

Hbs Colorno

26

Valorugby Emilia

38

HBS COLORNO: Van Tonder (cap.); Batista, Bisegni (55’ Ceballos), Antl, Ceballos; Hugo, Del Prete (70’ Palazzani); Mbandà, Manni (55’ Adorni), Koffi; Butturini, Gutierrez (64’ Broglia); Tangredi (64’ Galliano), Ferrara (64’ Fabiani), Lovotti (64’ Franceschetto). All.: U.Casellato.

VALORUGBY EMILIA: Barnes (71’ Farolini); Lazzarin (21’-31’ Dan.Rimpelli, 71’ Resino), Tavuyara (71’ Mastandrea), Majstorovic, Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Ruaro (60’ Paolucci), Sbrocco, Amenta; Du Preez (74’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (67’ Rossi), Silva (41’ Marinello), Diaz (64’ Dan.Rimpelli). All.: M.Violi.

Marcatori: 16’ meta Ruaro tr Ledesma, 25’ meta Favre tr Ledesma, 29’ meta Ferrara, 37’ cp Ledesma; 44’ meta Batista tr Hugo, 51’ meta Marinello tr Ledesma, 54’ meta Leaupepe tr Hugo, 57’ meta Barnes tr Ledesma, 62’ meta Batista tr Hugo, 71’ meta Tavuyara tr Ledesma.

Arbitro: Gnecchi di Brescia.

Note: giallo a Leaupepe (Col, 15’), Diaz (Val, 19’), Gutierrez (Col, 48’). Calci piazzati: Ledesma 6/6, Hugo 3/4. Player of the match: I.Tavuyara (Valorugby).

Il Valorugby ’vendica’ il Mirabello e va a prendersi a Colorno il derby di ritorno, dopo aver perso in autunno quello di andata. La squadra di Violi pare ormai un treno: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, sorpasso sui colornesi e quarto posto in classifica conquistato.

All’HBS Rugby Stadium, nome roboante per un grazioso impianto in mezzo alle campagne del Po, è andato in scena un derby spettacolare, soprattutto nel secondo tempo. Diavoli avanti 5-17 all’intervallo con due mete in maul di Ruaro e Favre e i piazzati di Ledesma. Nella ripresa tre mete per parte, quasi tutte esteticamente notevoli: per il Valorugby a segno Marinello a conclusione di un’ampia azione fatta di passaggi, percussioni e pick&go (12-24), Barnes su passaggio di Ledesma lanciato da un lob al piede di Renton (19-31) e infine Tavuyara, meritato man of the match, bravo a raccogliere in salto un altro lancio al piede di Renton. Ora un weekend di pausa e poi, il 2 marzo, altro derby a Viadana.

Marco Ballabeni