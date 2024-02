Rugby Serie A Elite. I Diavoli provano a scalare ancora: a Colorno sfida alla 4ª in classifica

Messi quasi al sicuro i play-off grazie alla netta vittoria su Mogliano, il Valorugby prova a scalare un’altra posizione affrontando in trasferta il Colorno, quarto in classifica, all’HBS Rugby Stadium della cittadina della bassa parmense. Kick off alle 14, con diretta stream su Dazn.

La squadra granata guidata da Violi arriva da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, ha ormai uno scarpino e mezzo nei play-off (12 punti di vantaggio sui Lyons) e può ora puntare a risalire ulterioriormente la graduatoria. Nei play-off, che si giocheranno in primavera con due gironi da tre squadre e partite di sola andata, le prime due classificate della fase regolare avranno il vantaggio di disputare in casa entrambi i propri incontri; terza e quarta classificata ne giocheranno uno in casa e uno fuori, mentre quinta e sesta classificata dovranno disputarli ambedue in trasferta.

Il match di Colorno è un’occasione diretta per provare a entrare, per la prima volta in questa stagione, tra le prime quattro: i colornesi sono terzi a pari merito con il Petrarca, i Diavoli quinti a due punti di distanza. Nella formazione disegnata da Violi, Randisi e Fonzi per questo derby torna Lazzarin, con il “canguro” Barnes confermato estremo.

La formazione Valorugby: Barnes; Lazzarin, Tavuyara, Majstorovic, Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Ruaro, Sbrocco, Amenta; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Marinello, Rimpelli Dan., Rossi; Gerosa, Paolucci; Mastandrea, Resino, Farolini.

All’andata, al Mirabello, i parmigiani vinsero 15-19 con una meta nel finale di Hugo, dopo un match equilbrato e una lunga serie di calci piazzati.

Serie C e Under. Riposa la C, che ha visto domenica scorsa il Valorugby cadetto conquistare a Rimini la prima vittoria stagionale. Stamattina i Diavoli U16 giocano a Iano alle 11 contro i Lyons; il Valorugby U18 affronta in trasferta Pesaro.

Serie A Elite, 13ª giornata: ieri Rovigo-Viadana 32-12, Rangers-Lyons 16-36; oggi 13.30 Fiamme Oro-Petrarca (Rai Sport), 14 Colorno-Valorugby (Dazn). Riposa M+ogliano.

Classifica: Rovigo 41 punti, Viadana 41, Hbs Colorno 34, Petrarca Padova 34, Valorugby Emilia 32, Fiamme Oro Roma 27; Lyons Piacenza 20, Mogliano Veneto 17; Rangers Vicenza 2.

Marco Ballabeni