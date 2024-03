Rugby serie A. Fiorini, gara "ruvida». Casale richiede grinta

Domani la Fiorini Pesaro Rugby alle 14,30 è di scena a Casale. "La squadra sta bene, ci stiamo allenando per migliorare gli aspetti che non hanno funzionato nell’ultima partita" dice la terza linea Giovanni Tontini. Si gioca la settima giornata di ritorno del campionato di serie A. L’avversaria è all’8° posto in classifica con 31 punti, i pesaresi vengono da una vittoria che li ha portati al 7° gradino, a quota 32, facendogli sorpassare proprio i veneti. "Stiamo rivedendo la difesa, che di solito è il nostro punto forte – prosegue Tontini – nell’ultima partita abbiamo sofferto nel riposizionarci e ricreare la linea. Abbiamo rivisto le touche, dove ci sono stati alcuni errori, sia di lancio che di presa. Stiamo lavorando anche per contrastare il loro attacco. Casale ha un numero 12 peante, che può impegnare la difesa, e in touche dei saltatori alti che possono darci fastidio. Dovremo farli muovere il più possibile. Hanno delle ali molto veloci che possono metterci in difficoltà. Dovremo fare attenzione anche ai numeri 9 e 10, sarà importante mettere pressione e cercare di non fargli portare la palla in fondo. Sono molto forti nel punto di incontro, saranno fondamentali i sostegni".

All’andata in casa Pesaro ha vinto 33-31: "Mi aspetto una partita punto a punto. Ad inizio anno eravamo una squadra completamente diversa da quella attuale, ma guardando i loro risultati, soprattutto in casa, sono sempre punto a punto. È un campo difficile, dovremo essere concentrati per tutto il match". Domenica di gioco anche per le altre formazioni giallorosse. Tempo di derby per il secondo XV che alle 15.30, per il campionato di serie C, affronterà sul campo di casa il Fano. In campo anche le formazioni Under 18: i giovani kiwi impegnati nel Campionato Interregionale (Fascia 2) saranno di scena alle 12.30 sul campo del Bologna Rugby Club. Per la formazione Under 16, infine, sfida contro i Lyons Amaranto Livorno per la II fase Interregionale livello 1.

b.t.