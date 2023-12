Rugby serie A. Fiorini in trasferta a Badia, il centro Paletta: "Dobbiamo imporre il nostro ritmo»

Ottava giornata del campionato di serie A. Oggi alle 14.30, la Fiorini Rugby Pesaro sarà impegnata sul campo del Rugby Badia 1981 Asd. La formazione veneta è all’8° posto in classifica con 13 punti. I pesaresi sono invece 11esimi con 11 punti. "In queste due settimane abbiamo avuto modo di riposare, ma anche di allenarci focalizzandoci su alcuni aspetti che richiedono più lavoro – dice il centro Richard Paletta –. Per la partita con Badia ci siamo preparati bene, come al solito. Ci siamo concentrati su noi stessi, sul lavoro che dobbiamo fare e su quello che ci serve per avere un risultato positivo. Siamo concentrati. Sappiamo che è una partita importante e vogliamo dare tutto per avere il miglior risultato possibile". Che partita sarà? "Una partita dura fino all’ultimo. Sarà una partita importante anche per loro, che per di più giocano in casa e vorranno far bene davanti al loro pubblico. Cercheranno di vincere fino all’ultimo. Ci aspettiamo una battaglia fino al fischio finale. Dovremo concentrarci sul nostro gioco. Imporre un buon ritmo, come stiamo facendo nelle ultime partite. Abbiamo visto che possiamo mettere in difficoltà chiunque". Domenica di gioco anche per le altre formazioni giallorosse. Impegno in trasferta per il secondo XV che alle 14.30, per l’8° giornata del campionato di serie C, affronterà il Fano Rugby. Riposo per le formazioni Under 18. In campo anche la formazione Under 16 che alle 12 sarà impegnata a sul campo di casa contro Bologna, per la quarta giornata della IIª fase Interregionale livello 1. b.t.