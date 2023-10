Rugby serie A. Fiorini ko a Villorba ma la grinta c’è

Niente vittoria per La Fiorini che guadagna 1 solo punto sul campo dell’Omar Villorba nella quarta giornata del campionato di Serie A. Primo tempo giocato punto a punto e caratterizzato dai calci di punizione. I primi a sbloccare il punteggio sono i kiwi che al 4° si portano in vantaggio grazie a un calcio di punizione (0-3). Il vantaggio dura poco, all’8° i padroni di casa pareggiano i conti (3-3). Ancora due calci di punizione, prima per Villorba e poi per Pesaro portano il punteggio sul 6-6. È sempre un calcio di punizione, al 30°, a riportare la Fiorini in vantaggio (6-9). La prima meta di giornata arriva solo sullo scadere del primo tempo ed è ad opera della formazione di casa (13-9). I veneti iniziano il secondo tempo cercando di aumentare il distacco e all’8° arriva la seconda meta (18-9). Pesaro si ricompatta e mette a segno in rapida successione due mete; la prima al 12’ firmata Fusco (18-16), seguita al 18° da una meta tecnica che riporta i marchigiani in vantaggio (18-23). Villorba non ci sta, e con una meta e due calci di punizione pone fine alle speranze dei giallorossi di agguantare la vittoria (31-23). I pesaresi non si danno per vinti, determinati a portare a casa almeno il punto di bonus guadagnano l’ennesimo calcio di punizione di giornata che chiude il match (31-26). "È stata una partita serrata, altalenante – il commento del vice allenatore Massimo Sandri –. Abbiamo commesso troppi errori individuali che hanno decretato il risultato finale. Il risultato è stato punto a punto per tutti gli 80 minuti, ma i numerosi errori che abbiamo commesso hanno inficiato il risultato. Si è ripetuto lo stesso schema di domenica scorsa. Abbiamo tentato la rimonta, ma siamo finiti in inferiorità numerica a causa di un cartellino giallo che ci ha messo in ulteriore difficoltà. Abbiamo sempre inseguito, non ci siamo arresi, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Ci hanno messo in difficoltà in mischia e abbiamo impiegato troppo tempo ad adattarci. Il lato positivo è stata la determinazione vista in tutti gli 80 minuti".

b.t.