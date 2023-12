RUGBY serie a. Ultima fatica del 2023. L’Emil Banca a Jesi. Pieve ospita Colorno

Ultima sfida dell’anno solare per le due formazioni bolognesi di rugby. Oggi pomeriggio, dalle 14.30 si gioca la nona giornata di serie B. Appuntamento casalingo per il Pieve che allo Sgorbati ospita il Colorno. Per i ragazzi di Renzo Balboni l’occasione di riprendere la propria corsa dopo il ko di una settimana fa con il Gubbio. Ci si gioca il quarto posto, attualmente in mano al Colorno, ma con il Pieve che tallona da vicino i rimani ducali.

Trasferta marchigiana invece per l’Emil Banca Bologna. La formazione di Francesco Brolis, seconda con ill Modena, è infatti attesa, dal confronto in casa dello Jesi. Testa alla sfida con i marchigiani, assolutamente da vincere e col bonus, ma orecchio a Cesena dove va in scena il bigmatch tra Romagna e Modena.

Le altre gare: Romagna-Modena, Lions Amaranto-Firenze, San Benedetto-Gubbio, Siena-Formigine. La classifica: Romagna 37, Bologna e Modena 32, Colorno 27, Pieve 23, Jesi 20, Siena e San Benedetto 19, Gubbio 17, Lions 10, Firenze 4, Formigine 1.