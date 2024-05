Rugby serie A. Unione Firenze chiude a Napoli. E festeggia una salvezza meritata

Domani ad Afragola contro il Rugby Napoli si conclude il campionato di A dell’Unione Rugby Firenze: il primo della società biancorossoviola nata nella scorsa estate dalla fusione fra le due storiche realtà fiorentine della palla ovale: il Florentia Rugby e il Firenze Rugby 1931 che fino a quel momento avevano militato, da avversarie, in serie B. La squadra, allenata da Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, al debutto nella serie maggiore e, quindi, a corto di esperienza rispetto a formazioni ben più navigate, aveva come obiettivo – almeno in questo suo primo anno - quello di centrare una tranquilla salvezza.

Cosa che è puntualmente avvenuta in quanto l’URF, in attesa dell’ultima gara, è già salva, con l’ottavo posto in classifica (su 12 squadre), davanti a formazioni sulla carta più titolate come Villa Pamphili Roma, Rugby Napoli, Polisportiva Paganica e Primavera Rugby Roma. Delle 21 partite giocate sinora la squadra fiorentina ne ha vinte sette (tre in trasferta) e pareggiate una.

Per quanto riguarda, invece, il Firenze Rugby 1931 si apre la stagione dei tornei: il primo, a scopo benefico a favore dell’associazione "Un petalo per Margherita", cui partecipano anche giocatori con disabilità, è in programma oggi al Padovani di Campo di Marte a partire dalle ore 10.

f.m.