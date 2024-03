Rugby serie A, verso lo scontro diretto di domenica. Fiorini alla prova del nove: Casale nel mirino

La vittoria con il Viadana fa balzare la Fiorini Pesaro Rugby, serie A, al 7° posto in classifica. La salvezza è più vicina. Ma la gara di domenica è stata dura. "Un inizio partita sottotono, ci ha messo in difficoltà il divario fisico, poi siamo riusciti a ritrovarci e a imporre il nostro gioco". L’Utility Back della Fiorini Pesaro Rugby, Maicol Azzolini, riassume così la partita con Viadana. Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A i kiwi giallorossi hanno battuto in rimonta i Caimani Viadana guadagnando 4 importanti punti in classifica. La formazione pesarese conta ora 35 punti e supera in graduatoria il Casale suo prossimo avversario domenica 24 marzo. "È stato un match in salita, nel primo tempo siamo stati in difficoltà. Abbiamo subito la fisicità dei loro avanti, e questo gli ha consentito di creare un break iniziale importante – prosegue Azzolini –. Il cartellino rosso ricevuto dal loro giocatore ha cambiato il verso della partita a nostro favore. Siamo riusciti a creare più gioco, avere più possesso e giocare negli spazi allargati, così abbiamo raggiunto la vittoria".

Racconta cosa non ha funzionato: "Abbiamo subìto gli impatti, l’uno contro uno. Viadana è una squadra più strutturata rispetto a noi, con diversi giocatori che vengono dall’Eccellenza. Abbiamo gestito bene la rimonta sia in termini di territorio che di possesso. Dovremo imparare a non entrare in campo così. Recuperare la partita con uno svantaggio di 19-0 non è facile e non riesce sempre". Domenica sfida diretta a Casale: "Li abbiamo appena superati in classifica, sarà una bella sfida. Loro saranno agguerriti, ma noi faremo del nostro meglio per guadagnare punti". Domenica di gioco anche per le altre categorie giallorosse. La formazione Under 18, composta dai ragazzi di Pesaro e Fano, impegnata nel Campionato Interregionale (Fascia 2) sul campo di casa ha battuto 23-16 i Centauri Rugby. Per la formazione Under 16 sconfitta per 43-15 contro i Lyons Amaranto Livorno per la IIª fase Interregionale livello 1.

b.t.