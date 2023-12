Rugby, serie A2. Jesi 70, che vittoria a Bologna: "Partita favolosa»

Cosa c’è di meglio, parliamo di sport, che compiere un impresa per chiudere l’annata agonistica? A domanda hanno risposto alla grandissima giocatori e tecnici del Rugby Jesi 70 battendo domenica scorsa una delle grandi, il Bologna Rugby, nell’ultima gara del 2023 al Lorenzo Latini. Un successo di misura (23-22) che vale il quinto posto in solitaria in classifica, fortissimamente voluto e meritato scaturito allo scadere degli 80 minuti di una gara maschia giocata su altissimi livelli. "La più bella partita da quando sono arrivato qui a Jesi due anni fa – cosi, legittimamente euforico, coach Marco De Rossi al termine della gara –. Una partita ai limite delle perfezione ancora più esaltate perché arrivata a poche ore di distanza da una sconfitta che ancora brucia. A Firenze (Jesi sconfitta la settimana prima, ndr), in casa dell’ultima in classifica, siamo arrivati con la convinzione di fare un solo boccone degli avversari, il campo ha dimostrato ancora una volta quanto concentrazione e umiltà possano rivestire un ruolo importante, a volte decisivo, ai fini del risultato finale. Con Bologna serviva una prova di carattere e tanta voglia di riscatto, ci siamo riusciti ed ora ci godiamo questa vittoria che ci permette di trascorrere un Natale in letizia e poi tutti di nuovo in trincea a preparare la sfida con Modena una delle big del campionato".

Classifica: Romagna 42, Bologna 34, Modena e Colorno 32, Rugby Jesi 70 24, Pieve, San Benedetto e Cus Siena 23, Gubbio 17, Livorno 11, Firenze 8, Highlanders Formigine 2.

Prossimo turno (14 gennaio): Gubbio-Romagna, San Benedetto-Pieve, Bologna-Cus Siena, Modena-Rugby Jesi 70, Colorno-Firenze, Formigine-Livorno.

Gianni Angelucci