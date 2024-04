Rugby serie B

Vince e continua a convincere l’Emil Banca, sconfitta, per altro preventivabile per il Pieve. E’ stata un’altra domenica tutto sommato positiva per le formazioni bolognesi di rugby.

Iniziamo dall’Emil Banca che sul campo di casa del centro sportivo Bonori supera 85-7 Jesi, vendicando la sconfitta della sfida di andata e mettendo un altro bel tassello almeno sul terzo posto.

Soavi e compagni hanno avuto ragione sulla formazione marchigiana. Con questa vittoria la formazione di Francesco Brolis rimane in scia del Colorno e del secondo posto.

Migliore in campo Pietro Marzocchi, per i 25 punti segnati (una meta e 10 trasformazioni), ma anche per un’eccellente regia. Tredici le mete dell’Emil Banca che portano le firme di Soavi, Teresi, Esteki (2), Quadri (3), Marzocchi, Balsemin, Giacalone (2), Zambrella e Anteghini.

Positiva, ma purtroppo terminata con battuta d’arresto la prova del Pieve. La formazione di Renzo Balboni cede 36-10 con l’onore delle armi proprio in casa del Colorno, con la formazione Cadetta ducale che si conferma come eccellente realtà di questa serie B. A segno per il Pieve Cocchiarella con una meta, Govoni con una trasformazione e un penalty.

Le altre gare: Modena-Romagna 17-31, Firenze-Lions Amaranto 17-15, Gubbio-San Benedetto 27-27, Formigine-Siena 20-26.

La classifica: Romagna 95; Colorno 82; Emil Banca Bologna 80; Modena 74; Pieve 55; San Benedetto 49; Cus Siena 45; Jesi 35; Lions Amaranto 34; Gubbio 30; Firenze 19; Highlanders Formigine 13.

Filippo Mazzoni