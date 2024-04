Rugby Serie B: Brolis deve vendicare il ko dell’andata e inseguire il secondo posto. Il Pieve a Colorno. Emil Banca, voglia doppia con Jesi

Domenica importante per le formazioni bolognesi di rugby. La terzultima giornata di serie B, prende il via alle 15.30. Sfida casalinga per l’Emil Banca Bologna che, al centro sportivo Bonori, ospita Jesi. La formazione di Francesco Brolis è a caccia di punti importanti per il secondo posto e ha voglia di vendicare la sconfitta dell’andata. Terza a -2 dal Colorno e a +1 dal Modena, l’Emil Banca vuol ridurre il gap dalla formazione ducale e staccare definitivamente i modenesi. Per farlo però i rossoblù devono prima di tutto battere Jesi e per farlo Brolis si affida a Quadri estremo, Teresi, Bernabò, Soavi e Zambrella trequarti, Marzocchi e Esteki in mediana, Balsemin, Schiavone e Visentin terza linea, Gambacorta e Cesari in seconda, Fiume, Biondi e Anteghini in prima. A disposizione Fattori, Bonini, Vilasi, Priola, Molinari, Rizzoli e Giacalone.

L’incrocio di giornata vede il Pieve scendere in campo a Colorno. Una vittoria della formazione di Renzo Balboni sarebbe importante per i ragazzi del presidente Balsemin, ma anche per i cugini del Bologna. Per la sfida di Colorno, Balboni si affida a Tassinari estremo, Ciffolillo, Aleotti, Fabbri e Tanzilli trequarti, Govoni e Accordi in mediana, Cocchiarella, Mandrioli e Taddia terza linea, capitan Lombardi e Gambacorta in seconda, Guerzoni, Pritoni e Cassani in prima. Pronti dalla panchina Piunti, Lindelli, Preda, Giannasi, Zerbini, Poletti e Marchesini.

Le altre gare: Modena–Romagna, Firenze–Lions Amaranto, Gubbio–San Benedetto, Formigine–Siena.

La classifica: Romagna 90, Colorno 77, Bologna 75, Modena 74, Pieve 55, San Benedetto 47, Cus Siena 40, Jesi 39, Lions 33, Gubbio 28, Firenze 15, Formigine 12.

Filippo Mazzoni