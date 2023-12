Rugby serie b: due sconfitte nell’ultima gara del 2023. Emil Banca e Pieve chiudono male l’anno

Domenica negativa per le formazioni bolognesi, uscite sconfitte dall’ultima sfida dell’anno solare. Il ko più amaro è q dell’Emil Banca battuta 23-22 proprio nel finale a Jesi. Avanti fino a 1’ dalla fine i rossoblù sono stati raggiunti e superati dai marchigiani. Sconfitta interna anche per Pieve superato 14-39 in casa da Colorno. Dopo un primo tempo equilibrato, i ducali hanno preso in mano l’iniziativa conquistando la vittoria. Il campionato si ferma per la pausa natalizia e per riprendere il 14 gennaio con Il Pieve impegnato a San Benedetto e l’Emil Banca che ospiterà il Cus Siena.

La classifica: Romagna 42, Bologna 34, Modena e Colorno 32, Jesi e U. S. Benedetto 24, Pieve e Cus Siena 23, Gubbio 17, Lions A. 11, Firenze 8, Formigine 2.