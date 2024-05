Rugby serie B: l’Emil Banca travolge i Lions. Il terzo posto può valere anche il ripescaggio

L’Emil Banca Bologna chiude la stagione con una vittoria 66-26 sui Lions Amaranto Livorno. Netta affermazione per la formazione di Francesco Brolis che al Bonori festeggia il terzo posto, è che conti alla mano potrebbe, valere in caso di ripescaggio in serie A. In campo Federico Soavi e compagni scendono in gran parte con la testa rasata, a solidarietà e sostegno per un compagno di squadra che, dopo aver subito un’operazione nei mesi scorsi, nelle ultime settimane ha fatto seguito un ciclo di terapie atte a curare il problema clinico riscontato e che lo porterà alla momentanea perdita di capelli. In campo la sfida ha storia in pratica solo nei primi minuti di gioco, poi è un monologo dell’Emil Banca che domina e conquista vittoria con relativo bonus senza troppi affanni. Finisce invece con una sconfitta la stagione del Pieve. La formazione del presidente Adriano Balsemin cade 42-14 in casa del Modena. Una sconfitta che non va di certo ad scalfire quella che è stata una ottima stagione, conclusa con un eccellente quinto posto conclusivo.

Le altre gare: Unione San Benedetto-Romagna 10-69, Highlanders Formigine-Firenze 14-43, Gubbio-Jesi 29-27, Colorno-Cus Siena 52-13.

La classifica: Romagna 105; Colorno 92; Bologna 90; Modena 84; Pieve 59; Unione San Benedetto 50; Cus Siena 45; Jesi 41; Lions Amaranto 39; Gubbio 35; Firenze 24; Highlanders Formigine 14.