Rugby serie B: ore 14,30. Allo Sgorbati di Pieve di Cento arriva il Formigine. L’Emil Banca chiede strada a Gubbio

Emil Banca Bologna a Gubbio, Pieve in casa col fanalino di coda Formigine. Riprende il campionato di serie B di rugby con le due bolognesi impegnate, alle 14,30, nella diciassettesima giornata. Sfida umbra per il Bologna. La formazione diretta da Francesco Brolis è attesa dalla sfida in casa del Gubbio. Nella trasferta più lunga della stagione, Federico Soavi e compagni proveranno a far bottino pieno per continuare la propria rincorsa al secondo posto, visto anche lo scontro diretto che vede contrapposte Romagna e Colorno. La formazione annunciata Brolis conferma quasi totalmente quella schierata a Modena, con poche eccezioni, se non l’assenza di Anteghini e il rientro dalla panchina di Quadri.

In contemporanea allo Sgorbati di Pieve di Cento la formazione diretta da Renzo Balboni è attesa dal Formigine. Partita da vincere per il Pieve per consolidare il quinto posto e continuare a stupire in un campionato molto positivo.

Le altre gare: Romagna-Colorno, San Benedetto-Modena, Cus Siena-Firenze, Jesi-Lions.

La classifica: Romagna 77; Colorno 67; Bologna 62; Modena 59; Unione San Benedetto e Pieve 40; Jesi 32; Cus Siena 30; Gubbio e Lions Amaranto 28; Firenze 14; Highlanders Formigine 8.