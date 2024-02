Rugby serie B: ore 14,30. Pieve al settimo cielo, atteso dalla trasferta di Jesi. L’Emil Banca a Formigine per rialzare la testa

Emil Banca Bologna a Formigine per ripartire, Pieve a Jesi per confermarsi.

Stati d’animo contrapposti per le due formazioni bolognesi di rugby che, alle 14,30, scendono in campo per le rispettive sfide del campionato. Partiamo dall’Emil Banca attesa dalla trasferta modenese in casa del fanalino di coda del campionato Highlanders Formigine.

Dopo il ko nel derby della settimana scorsa, la formazione di Francesco Brolis prova a rialzare la testa consapevole che il campionato è ancora lungo e che tutto è in effetti ancora da decidere. L’obiettivo secondo posto è ad appena 2 punti, con Colorno e Modena che si trovano per altro una di fronte all’altra in un vero e proprio spareggio.

E’ invece un Pieve che viaggia sulle ali dell’entusiasmo quello atteso quest’oggi è atteso dalla trasferta di Jesi. Riuscire a vincere anche contro i marchigiani consentirebbe alla formazione diretta da Renzo Balboni di scavalcare in classifica Jesi, salire al sesto posto e confermarsi sempre più matricola terribile.

Le altre gare: Cus Siena-Romagna, Colorno-Modena, Firenze-San Benedetto, Lions Amaranto-Gubbio.

La classifica: Romagna 62; Modena e Colorno 52; Bologna 50; San Benedetto 34; Jesi 31; Pieve 29; Cus Siena 24; Gubbio 23; Lions Amaranto 15; Firenze 13 e Highlanders Formigine 8.

Filippo Mazzoni