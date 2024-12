Rugby serie B: pieve batte sondrio. Emil Banca, una giornata da dimenticare. Perde con Modena e lascia il secondo posto

Giornata nera per l’Emil Banca Bologna, fondamentale e vincente per il Pieve. Giornata storta sotto tutti i punti di vista per l’Emil Banca che, al Bonori cede 32-6 con il Modena, in una partita iniziata male e finita peggio per la sconfitta, ma anche per gli infortuni dei piloni Bonini e Bandoni. Già in formazione rimaneggiata negli avanti, Francesco Brolis ha dovuto fare i conti con altri due infortuni che potrebbero gravare in vista di domenica prossima a Piacenza contro la cadetta dei Lyons nell’ultima sfida dell’anno solare. Contro Modena pronti via e ospiti avanti al 4’ col penalty di Michelini e al 10’ con una meta di Esposito. Chico accorcia con un penalty poco dopo, ma il Modena allunga ancora. La sconfitta con Modena costa all’Emil Banca il secondo posto, con la capolista Brixia che allunga a +5.

Sfida d’altri tempi e vittoria di misura, per Pieve che supera allo Sgorbati il Sondrio 19-17. Pieve avanti già al 6’ con la meta di Dal Pozzo trasformata da Marzocchi.

Le altre gare: Bergamo-Brixia 7-13, Botticino-Lyons 27-24, Rovato-Colorno 14-18.

La classifica: Brixia 29; Modena 25; Bologna 24; Bergamo 20; Colorno 18; Lyons e Botticino 16; Rovato e Pieve 13; Sondrio 12.

Filippo Mazzoni