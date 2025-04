Giulia Gabbrielleschi pronta per Coppa del Mondo a Ibiza e Europei a Stari Grad

Due appuntamenti a cinque stelle per Giulia Gabbrielleschi. La campionessa di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, infatti, è attesa dalla tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere di Ibiza, da mercoledì 23 a sabato 26 aprile prossimi, e dal Campionato Europeo di fondo, che si terrà dal 28 al 31 maggio a Stari Grad, in italiano "Città Vecchia", una cittadina che sorge in una baia protetta lungo la costa settentrionale dell’isola di Hvar, in Croazia. Due impegni di valore, nei quali sarà seguita da vicino dal suo allenatore di club, Massimiliano Lombardi, lo stratega della "Pistoiesi".

In Spagna, Gabbrielleschi si cimenterà nei 10 chilometri e in una gara nuova e intrigante, Knockout, ovvero una prova multipla: una prima di 1500 metri; se qualificata, una seconda di 800 metri e, ancora se avesse staccato il prestigioso pass, la finale sprint di 400 metri. Non sarà effettata la staffetta. La massima competizione continentale, invece, servirà all’eventuale partecipazione, nel mese di luglio, al Campionato del Mondo, che si svolgerà a Singapore.

"Non precorriamo i tempi: intanto, serve concentrarsi su Ibiza, la nuova tappa di Coppa del Mondo – osserva Lombardi –. Giulia si sta allenando sodo per recuperare lo smalto olimpico, anche se non è semplice per chi, come lei, ha staccato per un periodo post-Parigi prima di ricominciare. Comunque, vedremo quale sarà la sua risposta nelle due gare in programma".

Fresco di ottantasettesimo compleanno (auguri), il presidente della Nuotatori Pistoiesi, Giancarlo Lotti, la saluta così. "Giulia ha sempre avuto una testa e un carattere in grado di fare la differenza: da campionessa vera. Sono certo, siamo sicuri, che anche questa volta troverà dentro di lei la forza e le energie per rendere al meglio. Intanto, per noi è sempre motivo di grossissima soddisfazione quando un nostro atleta, una nostra atleta, porta Pistoia a giro per il mondo. Forza Giulia, fatti valere". Da Pistoia, quello è certo, non mancherà il tifo caloroso.

