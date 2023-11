Rugby serie B. Romagna Rfc, mezzo passo falso

Primo rallentamento per il Romagna Rfc che dopo una imperiosa cavalcata nel campionato di serie B di rugby, corroborata da cinque turni a punteggio pieno, è tornato dall’insidiosa trasferta a Colorno con un pareggio per 24-24, agguantato allo scadere di un match sofferto e combattuto.

I Galletti hanno conquistato così due punti comunque preziosissimi, che confermano sia l’imbattibilità, che il primato in classifica. In avvio del match il Colorno conquista una punizione che cerca subito di capitalizzare con un calcio piazzato, senza però andare a bersaglio; non sbaglia invece Sergi, che al 10’ da calcio di punizione consegna ai suoi i primi punti della partita. Il vantaggio romagnolo però dura poco perché al 13’ i padroni di casa ribaltano il parziale grazie a una meta trasformata e costringono i Galletti alla rincorsa, che si concretizza al 20’ con la meta di Sparaventi, trasformata da Sergi, che li riporta avanti per 10-7.

La seconda metà del parziale scorre senza altre marcature, ma con le due squadre che chiudono in 14, con un giallo per parte ai due centri, al 32’ a Di Lena e al 34’ a Mengoni.

Anche nella prima fase della ripresa il parziale non si sblocca, fino al 10’ quando un calcio piazzato a favore del Colorno ristabilisce la parità. La partita del Romagna si complica quando, al 20’, arriva il sorpasso degli emiliani, a segno con una meta trasformata, e sembra compromessa con la terza marcatura biancorossa, che al 30’ porta il parziale sul 24-10. Ma i Galletti non perdono la calma e trovano la giusta reazione per la rimonta nel finale: la meta di Donati, trasformata da Sergi, riporta il Romagna sotto break e riaccende le speranze; il colpaccio arriva proprio allo scadere del match, con la meta firmata da Mazzone e di nuovo trasformata da Sergi, che consente di agguantare un preziosissimo pareggio su un campo piuttosto ostico.

I Galletti salgono così a 27 punti in classifica, uno in più del Bologna, prossima avversaria nello scontro al vertice in programma domenica allo Stadio del Rugby di Cesena.

l.r.