Rugby serie b: tante emozioni al ’bonori’. Govoni regala il derby a Pieve. L’Emil Banca punita nel finale

Un volitivo Rugby Pieve batte 24-27 l’Emil Banca Bologna e fa suo il derby. Al Bonori davanti a una buona cornice di pubblico, la formazione di Renzo Balboni si è imposta al termine di una sfida al cardiopalma, iniziata nel migliore dei modi per Pieve di Cento, a cui ha fatto seguito una fase centrale a favore dei rossoblù di Francesco Brolis. Un continuo sussulto di occasioni e mete dall’una e dall’altra parte e un finale in cui Pieve ha infilato il penalty della vittoria a pochi istanti dal fischio conclusivo. Stracittadina bella, avvincente che, come ogni logico derby fa storia a se, tra una Bologna incerottata che con questo ko vede sempre di più allontanarsi la capolista Romagna e scavalcare da Modena e Colorno e un Pieve che invece vince e continua a confermarsi matricola terribile di questa serie B. Pieve avanti al 5’ con la meta di Cassani e capace di portarsi avanti 0-10 al 13’ dopo la seconda realizzazione di Davide Tassianri. La fase centrale della sfida è invece tutta per l’Emil Banca che segna con Rizzoli al 22’ (chiudendo comunque sotto 7-10 all’intervallo), pareggia i conti con un penalty di Abad ad inizio ripresa e si porta avanti 17-10 con l’ex Balsemin e Abad che trasforma ancora al 63’. Sotto nel punteggio Giona Tassinari e Minarelli ribaltano a favore di Pieve sul 17-24 al 76’. Al 79’ Esteki segna, Abad trasforma e il Bologna impatta 24-24, ma non è ancora finita. Il penalty di Govoni regala una storica vittoria a Pieve.

La classifica: Romagna 62, Modena e Colorno 52, Emil Banca 50, San Benedetto 34, Jesi 31, Pieve 29, Siena 24, Gubbio 23, Lions 15, Firenze 13, Formigine 8.