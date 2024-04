Rugby serie c. Berserker sconfitti a Pontedera. Brutto approccio

Sconfitta di misura per i Berserker a Pontedera contro il Bellaria Cappuccini nella 7ª giornata del Trofeo Gesi, valido come seconda fase per le squadre di Serie C che non concorrono per la promozione. Come accaduto nelle ultime uscite il gruppo espressione di Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli disputa un primo tempo sottotono, per poi sbloccarsi nella ripresa. Questo, oltre all’ottimo gioco al piede dei padroni di casa, costa caro al team di coach Firenzani. Nota positiva le fasi statiche, dove i Berserker sono riusciti a guadagnare importanti possessi palla. Non basta la meta di Rizzello e il piede preciso di Burgassi, i Berserker cedono 15-10 salendo a quota 17 (5° posto) con il punto bonus difensivo. Formazione: Giorgi, Tarquini, Popescu, Simoncini D., Amodeo, Goretti (c), Simoncini A., Fanciullacci, Alessandri Mar., Rizzello, Cannas, Alessandri Mat., Banti, Garinei, Burgassi. A disposizione: Passardi, Lassi, Di Lauro, Vincelles, Cameli, Bartolini.