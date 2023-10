Rugby serie c. Biancorossi a Ferrara col Cus

Terza giornata nel campionato di serie C girone Promozione e secondo match per l’ErLux Rugby Forlì. I biancorossi, dopo un turno di riposo, scendono in campo a Ferraara contro il Cus, reduce dalla vittoria in casa del Bologna. Calcio d’inizio alle 15.30. "Il focus è sempre lo stesso: il divertimento – spiega coach Paolo ‘Tito’ Temeroli –. Sappiamo che Ferrara è una squadra forte, organizzata e tenace. Noi siamo giovani con tanta passione e tanta voglia di fare bene, il risultato che verrà fuori ci darà una linea guida della strada che stiamo facendo". Altre partite: Parma-Bologna, Faenza-Imola e Carpi-Lyons Piacenza. Riposa Guastalla.