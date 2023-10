Rugby serie C:. Cus vince e convince travolgendo Forlì

Vince e convince il Cus, che regola al Trevisani gli ospiti di Forlì con un perentorio 52-12, che consente ai bianconeri di salire a quota dieci in classifica, tallonando le prime delle classe. Avvio veemente degli ospiti ma, ribattuti i primi minuti di Forlì, è il Cus a passare al quarto d’ora di gioco con Ozzarini. Touch e drive conseguente funzionano al meglio, così ci sono parecchi palloni interessanti per una linea veloce che lavora bene ma ha ancora ampi margini. Inizio ripresa in superiorità per un giallo agli ospiti, ci pensa Bondoni in cinque minuti (35-5) a siglare una doppietta che vale vittoria e bonus offensivo. Le segnature di Cuni, Gatti e Maratini servono a scavare l’importante divario.