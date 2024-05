Rugby serie C, domani sul campo neutro di Pesaro per l’impianto fanese inagibile. Essepigi, serve la partita perfetta. Battere Parma per sognare la B

Servirà la partita perfetta ora alla Essepigi Fano Rugby per staccare il pass per lo spareggio per la promozione in B, dopo la sconfitta per 26-5 subita in trasferta nella semifinale di andata contro la cadetta del Parma di serie A. Per contendere il salto di categoria alla vincente dell’altra sfida tra Lyons Piacenza e Città di Castello, che nel primo round in Umbria ha visto la favorita formazione emiliana imporsi per 46-3, nel return match di domani i fanesi saranno infatti obbligati almeno a segnare quattro mete, vincere di 22 punti di scarto ed evitare che i parmensi prendano il punto di bonus. E saranno chiamati a farlo nel duello in programma dalle 16 a Pesaro, dove saranno comunque ospiti a causa dell’inagibilità del "Falcone-Borsellino" per i lavori di riqualificazione in corso.

La società del presidente Giorgio Brunacci è grata a quella pesarese per la disponibilità, come anche al Sena Rugby che aveva fatto altrettanto in occasione dell’ultima gara di regular season, ma il peregrinare di questi mesi anche per gli allenamenti si sta rivelando un avversario in più per Gabriele Breccia e compagni. Il coach rossoblù, Walter Colaiacomoricomincia da Parma: "Purtroppo una situazione non giocata bene da noi ha permesso al Parma di andare a meta, ed è stato un episodio che ha spezzato il grande equilibrio che c’era stato fin lì. Ma i ragazzi non sono crollati mentalmente e ci abbiamo provato fino alla fine. Faccio i complimenti a questo gruppo, che è davvero straordinario ed io sono orgoglioso di allenarlo. Sono convinto che anche domani alle 15,30 nella sfida di ritorno cercherà con tutte le proprie forze per ribaltare il risultato di gara 1".

b. t.