Rugby Serie C. Dr Ferroviaria alla seconda vittoria consecutiva. Ultimo match per Adil Tabi, il ’re’ delle mete

Secondo acuto consecutivo per la Dr Ferroviaria Spezia, che supera il coriaceo Moncalieri 19-14 al termine di una gara (la penultima stagionale) dura ed equilibrata, risolta solo nei minuti finali grazie a due difficili calci di punizione messi a segno dall’allenatore/giocatore Marco Sturlese. Tra gli aquilotti, nella penultima di campionato, da segnalare l’eccellente prestazione di Nicolò Buttini in terza linea e del giovanissimo Federico Moggia in mediana. Al termine della sfida contro il team piemontese, la squadra ha festeggiato Adil Tabi che ha disputato il suo ultimo match con la maglia dello Spezia. Una grande partita con tanto di meta personale, per chiudere la carriera per limite di età, non poteva esserci per il quarantaduenne atleta, che lascia il testimone al figlio Nadir, che gioca nella Under 8.

Con lo Spezia ha disputato ben 163 partite segnando 55 mete per complessivi 275 punti realizzati, che lo pongono al primo posto nella classifica dei metaman del club. Questa la formazione scesa in campo per la Dr Ferroviaria: Mazzanti, Fascio, Hall, Gabrielli, Sacchelli, Wu, Moggia, Axianas, Buttini, Tabi, Tendola, Fabbri, Conte, Battezzati, Mazzanti, Danè, Pellicoro, Melani, Fascio, Moroni, Brozzo, Sturlese.

Classifica: Cus Piemonte Orientale e Province Ovest punti 36, Volvera 32, Amatori Novara 30, Collegno 24, Union Riviera 23, RC Spezia e Lions Tortona 19, Val Tanaro 14, Moncalieri 1950 12, Le Tre Rose -8. Nell’ultimo turno, in programma domani alle 15.30, la Dr Ferroviaria è attesa dalla trasferta sul campo del Tortona.