RUGBY SERIE C. Dr Ferroviaria ko nella trasferta ad Arenzano

Trasferta amara per la Dr Ferroviaria Spezia, battuta 31-15 ad Arenzano dalle Province dell’Ovest al termine di una gara spigolosa ed equilibrata. Il punteggio non rende merito al team di Marco Sturlese, che avrebbe meritato almeno il punto di bonus. Alcuni errori in attacco hanno impedito agli aquilotti di segnare in almeno un paio di occasioni. Buone la performance degli avanti che hanno dominato gli avversari in mischia ordinata e ottima anche l’organizzazione in touche. Per gli aquilotti sono andati in meta Gianluca Sacchelli, Alessandro Fascio e Adil Tabi. Dr Ferroviaria: Hall, Mazzanti, Bellè, Fascio, Sacchelli, Wu, Gelati, Sturlese, Danè, Melani, Fabbri, Basso, Mazzanti, Conte, Tabi, Tendola, Curti, Pardi, Fascio, Brozzo. Domani gli spezzini saranno impegnati in casa con i piemontesi del Collegno, alle 14.30, al Pieroni della Pieve.

m. magi