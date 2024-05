RUGBY SERIE C. ErLux, all’epilogo un sudato successo

Con una sofferta vittoria 27-26 è ufficialmente finita la stagione 2023-24 di rugby per l’ErLux Forlì. La società del presidente Paolo Satanassi, partita con velleità di alta classifica, ha concluso con la finalina di fase ranking vincendo contro il Guastalla e terminando la stagione al terzo posto di questa poule, che significa undicesima piazza generale. Questa classifica determinerà poi la graduatoria e i due gironi per la prossima stagione di serie C.

Mattatori di giornata sono stati Perugini con due mete, Marcello con una e Gentili con tre trasformazioni e due calci piazzati. "È stata una domenica impegnativa – commenta coach Alberto ‘Tito’ Savini – e facciamo i complimenti a Guastalla per la loro partita: ci hanno fatto soffrire fino all’ultimo minuto. I ragazzi sono felici del risultato, anche se abbiamo fatto tanti errori. Per questa volta però siamo usciti noi vincitori. Abbiamo finito la stagione con un risultato positivo, quindi siamo tutti contenti e soddisfatti. Adesso – conclude il tecnico – ci meritiamo un po’ di riposo".

e. ma.