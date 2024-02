RUGBY SERIE C. ErLux, impegno ostico sul campo del Parma

È in Emilia l’appuntamento di oggi per l’ErLux Rugby Forlì, che alle 14.30 a Parma è attesa da un match tutt’altro che facile. I ducali, secondi alle spalle dei Lyons Piacenza, hanno vinto le ultime 4 partite, hanno la seconda miglior difesa e hanno segnato ben 340 punti (terza forza del torneo), più o meno gli stessi che ha subìto Forlì (323).

"Sarà una partita impegnativa – commenta coach Alberto Savini nel prepartita –, andiamo in casa della vicecapolsita che lotta per andare a giocare i playoff. Ci aspettiamo quindi un Parma carico e deciso a segnare fin da subito. Da parte nostra, dovremo scendere in campo per fare il nostro gioco e, soprattutto, cercare di colpire nel momento giusto. La cosa importante però sarà uscire a testa alta dall’incontro, sapendo di aver fatto una bella partita".

Le altre gare: Carpi-Imola, Cus Ferrara-Guastalla e Faenza-Bologna Club; turno di riposo per la capolista Lyons Piacenza.

e. ma.