Rugby serie c. ErLux, non basta una meta di Piegari

A tre giornate dalla fine del campionato, l’ErLux Rugby Forlì all’Inferno Monti ha ospitato Imola, terza forza del torneo, capace di sbancare il campo di via Borghetto Accademia col punteggio di 8-19. "Abbiamo disputato un’ottima prestazione in difesa – commenta coach Alberto ‘Tito’ Savini –, riuscendo a limitare una corazzata come quella di Imola. Siamo contenti del lavoro fatto e della grinta dei ragazzi. Peccato per il risultato, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo".

Marcatori: 5 punti Piegari (una meta), 3 Gentili (calcio piazzato).

Altre partite: Cus Ferrara-Parma 23-34, Guastalla-Carpi 7-48 e Lyons Piacenza-Bologna Club 69-7. Turno di riposo per Faenza.

Classifica: Lyons Piacenza 68, Parma 60, Imola 56, Cus Ferrara 41, Faenza 28, Carpi 26, Bologna Club 18, Forlì 12, Guastalla 3.

e. ma.