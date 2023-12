Rugby serie c. ErLux punita dalla capolista. Rimpianto per le mete mancate

Una bellissima partita, quella giocata in casa della capolista, ma che ha visto l’ErLux Rugby Forlì cadere ancora una volta. I biancorossi, infatti, saliti a Piacenza per la 9ª giornata di serie C Promozione, sono usciti sconfitti dalla tana dei padroni di casa dei Lyons per 38-0. "La squadra di casa ha dimostrato chiaramente perché si trova al top in classifica – analizza il match Jeronimo Gascon, argentino e viceallenatore dei biancorossi –. Nei momenti in cui abbiamo sbagliato, i Lyons hanno segnato: 7 mete a 0 è un passivo pesante, anche perché ne avremo potute segnare almeno due, se fossimo stati un po’ più pazienti".

Altre partite: Faenza-Parma 10-19, Carpi-Cus Ferrara 7-46 e Bologna Club-Guastalla 42-33. Turno di riposo per Imola.

Classifica: Lyons Piacenza 39, Imola 34, Parma 30, Cus Ferrara 25, Carpi 15, Bologna Club 13, Forlì 12, Faenza 9 e Guastalla 2.

e. ma.