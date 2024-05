RUGBY SERIE C. ErLux, ultimo match in casa con Guastalla

Finisce all’Inferno Monti il campionato di serie C di rugby, con l’ErLux Forlì che ospita oggi alle 15.30 il Guastalla, nel match valido per il terzo o quarto posto della fase ranking, che significa undicesima o dodicesima piazza generale nella classifica finale 2024; questa determinerà la graduatoria e i due gironi per la prossima stagione. In campionato Forlì e Guastalla si sono già affrontate con un bilancio secco, 2-0, in favore dei biancorossi (19-54 a Reggio Emilia e 26-12 in terra romagnola). "Ultima partita di campionato – commenta coach Alberto ‘Tito’ Savini –, da vincere in casa: i ragazzi si sono allenati bene questa settimana e sono concentrati per fare risultato. Sarà l’ultima partita per questo staff e speriamo in un bell’incontro per i ragazzi che hanno faticato quest’anno. ma chiuderanno a testa alta comunque vada".

e. ma.