Rugby serie C fase ranking. ErLux, sfida in casa contro Modena

Dopo la vittoria 11-66 conseguita a Bologna sul Giallo Dozza nella prima giornata della fase ranking, il cammino dell’ErLux Rugby Forlì continua oggi contro il Modena Rugby in semifinale (calcio d’inizio alle 15.30 all’Inferno Monti); gli emiliani nello scorso fine settimana hanno avuto a loro volta la meglio, in trasferta (14-20), sul Romagna Rfc. La fase ranking servirà per stilare una graduatoria di accesso al girone Promozione della prossima stagione di serie C.

"Ci siamo allenati concentrati e carichi, ritenendo che sia una partita in cui non possiamo sbagliare – spiega nel prepartita Jeronimo Gascon, il tecnico argentino della 3/4 –. Ospiteremo una squadra forte e ordinata e cercheremo di metterla in difficoltà svolgendo il nostro gioco e approfittando dei nostro tifosi".

Le altre partite: Guastalla-Noceto, Giallo Dozza Bologna-Romagna Rfc e Rimini-Valorugby Emilia.

e. ma.