Rugby serie c. Forlì cerca gloria contro il Cus Ferrara. Sfida anche under 16

Nella 12ª giornata per la serie C Promozione di rugby, l’ErLux Rugby Forlì ospiterà il Cus Ferrara all’Inferno Monti: calcio d’inizio alle 14.30 (partita che verrà anticipata alle 11 dalle formazioni under 16 delle due società). Non sarà facile: Ferrara è appena una posizione sopra i biancorossi, ma col doppio dei punti (31 contro 16). "Ci aspettiamo una partita faticosa – spiega coach Alberto ‘Tito’ Savini –: hanno una mischia pesante e ben organizzata, faremo molta fatica nelle fasi statiche del match. Tuttavia, noi abbiamo un bel movimento generale sia in fase offensiva che in fase difensiva, quindi siamo speranzosi e, soprattutto, decisi di fare bene".

Le altre partite: Bologna-Parma, Imola-Faenza e Lyons Piacenza-Carpi. Turno di riposo per il Guastalla.