Rugby serie c. Forlì, il calendario degli spareggio: si parte dalla Dozza

Com’era prevedibile, sarà la Giallo Dozza la formazione che sfiderà, sabato 4 maggio, l’ErLux Rugby Forlì nei quarti di finale degli spareggi di fase ranking. Il match andrà in scena nel campo interno al carcere di Bologna alle 14.30 (la squadra di casa è composta da detenuti). Chi vince sfiderà una tra Romagna e Modena. Anche le due perdenti si sfideranno poi tra loro, nel turno successivo domenica 12 maggio alle 15.30. Giocherà in casa la squadra con il miglior ranking. La finale di fase è in programma invece per domenica 26: le quattro squadre incontreranno quelle dell’altra metà del tabellone.

e. ma.